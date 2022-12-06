В Украине внедряют "банкоматный национальный роуминг": что это и как работает
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. Национальный банк обратился к банкам с инициативой по внедрению "банкоматного национального роуминга" с установлением расширенных лимитов и отмены дополнительных комиссий на снятие наличных, передает УНН со ссылкой на НБУ.
Детали
Национальный банк обратился к банкам с инициативой по внедрению "банкоматного национального роуминга", предусматривающего установление единых расширенных лимитов и отмену дополнительных комиссий на снятие наличных держателями карточек других банков в банкоматах. Это расширит возможности оперативного и удобного доступа граждан к своим средствам.
Как сообщили в НБУ, крупнейшие банки уже присоединились к этой инициативе. В то же время, ввиду повышенного уровня опасности функционирования банковской системы из-за ограничения поставок электроэнергии в результате российских атак на энергетическую инфраструктуру Украины, повышены отдельные требования к банкам, которые, в частности, касаются:
определение в каждом регионе четкого перечня дежурных отделений (не менее 35% отделений), обеспечивающих предоставление услуг клиентам банка в случае длительного отсутствия энергоснабжения и необходимости обеспечения их непрерывной работы;
информирование клиентов о режиме работы банков и их обособленных подразделений с указанием перечня дежурных отделений, адресов их местонахождение, контактных номеров телефонов и графика работы дежурных отделений;
повышение мер безопасности банковских операций, включая операции с наличными деньгами.
Добавим
Национальный банк продолжает принимать меры по обеспечению непрерывности работы банковской системы в условиях военного положения. Вместе с банками реализуется проект Power Banking – периметр, построенный на базе очередных банковских отделений, которые будут предоставлять клиентам финансовые услуги в условиях длительного отсутствия электроснабжения. Очередные отделения обеспечиваются всем необходимым оборудованием и каналами связи для непрерывной работы при отсутствии электричества, а также дополнительным персоналом, кассовой техникой, банкоматами, наличными деньгами. Организована бесперебойная работа контактных центров Национального банка и банков для информирования клиентов о местоположении и графике работы дежурных отделений и т.п.