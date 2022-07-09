В Україні запровадять комплексну термомодернізацію будівель: Рада проголосувала закон

Деталі

Документом, за інформацією нардепа, передбачається спрощення процедури розгляду заявки на часткове відшкодування вартості заходів з енергоефективності. Також запроваджується можливість поетапного фінансування проектів термомодернізації, а також можливість фінансувати ті види робіт (не більше 10% від вартості всього проекту), які не пов'язані з енергоефективністю, але які є необхідними для реалізації проекту з термомодернізації будівлі.

Запроваджуються нові мінімальні вимоги до енергоефективності. Вони підлягають перегляду не рідше 1 разу на 5 років. Вимоги до енергетичної ефективності диференціюються залежно від функціонального призначення будівель, висотності будівель, виду будівництва та застосовуються до енергетичної ефективності при новому будівництві, реконструкції, капітальному ремонті. Термомодернізація будівлі не передбачає часткового утеплення фасаду та повинна носити системний характер, єдиний для всього будинку.

Змінюються положення щодо сертифікації осіб, які мають намір провадити діяльність із сертифікації. Також додається нова норма, яка встановлює систему енергетичного менеджменту будівель. Закріплюється регулювання питання Стратегії термомодернізації будівель.

Руйнується схема зловживання виконавців комунальних послуг, з прийняття на абонентський облік вузла комерційного обліку (загальнобудинковий лічильник). Встановлюється, що оплата у разі встановлення загальнобудинкового лічильника здійснюється тільки за показаннями лічильника, з моменту фактичного його встановлення.

Доповнення

У грудні Кабінет міністрів анонсував програму “Велика термомодернізація”, метою якої є утеплення 5 тисяч багатоквартирних будинків за рік.