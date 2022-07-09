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В Украине введут комплексную термомодернизацию зданий: Рада проголосовала закон

Киев • УНН

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КИЕВ. 9 июля. УНН. Верховная Рада Украины проголосовала законопроект №6485, предусматривающий введение комплексной термомодернизации зданий. Об этом в своем Telegram сообщила народный депутат, председатель партии “Слуга народа” Елена Шуляк, передает УНН.

Детали

Документом, по информации нардепа, предусматривается упрощение процедуры рассмотрения заявки на частичное возмещение стоимости мероприятий по энергоэффективности. Также вводится возможность поэтапного финансирования проектов термомодернизации, а также возможность финансировать те виды работ (не более 10% от стоимости всего проекта), которые не связаны с энергоэффективностью, но необходимы для реализации проекта по термомодернизации здания.

Вводятся новые минимальные требования к энергоэффективности. Они подлежат пересмотру не реже 1 раза в 5 лет. Требования к энергетической эффективности дифференцируются в зависимости от функционального назначения построек, высотности зданий, вида строительства и применяются к энергетической эффективности при новом строительстве, реконструкции, капитальном ремонте. Термомодернизация здания не подразумевает частичного утепления фасада и должна носить системный характер, единый для всего дома. 

Изменяются положения о сертификации лиц, намеренных осуществлять деятельность по сертификации. Также добавляется новая норма, устанавливающая систему энергетического менеджмента зданий. Закрепляется регулирование вопроса Стратегии термомодернизации построек.

Разрушается схема злоупотребления исполнителей коммунальных услуг по принятию на абонентский учет узла коммерческого учета (общедомовой счетчик). Устанавливается, что оплата в случае установки общедомового счетчика производится только по показаниям счетчика, с момента фактической его установки.

Дополнение

В декабре Кабинет министров анонсировал программу “Большая термомодернизация”, целью которой является утепление 5 тысяч многоквартирных домов за год.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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