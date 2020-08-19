В Україні запрацює нова електронна процедура отримання віз
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Кабінет міністрів України схвалив рішення щодо отримання електронних віз за новою процедурою, щоб пришвидшити процедуру їх отримання. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу МЗС України.
"З 1 листопада 2020 року українські електронні візи (е-Візи) будуть оформлюватися за новою, сучасною та зручною процедурою", - йдеться у повідомленні.
Відповідне рішення схвалив уряд на сьогоднішньому засіданні.
“Для багатьох іноземців зустріч з нашою країною починається з отримання української візи. Це перше враження має бути позитивним. Україна має асоціюватися в іноземців із зручними, швидкими електронними сервісами. Так ми не лише перезавантажимо туристичну галузь, але й стимулюємо надходження в Україну іноземних інвестицій, розвиток торгівлі, посилення міжлюдських контактів, і загалом робимо бренд “Україна” більш новітнім і привабливим”, - зазначив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
Серед основних нововведень:
• заявник зможе вибрати бажану процедуру оформлення е-Візи: звичайний або терміновий порядок (з подвоєнням тарифної ставки у разі термінової процедури);
• е-Візи видаватимуться значно швидше: термінове оформлення е-Візи займатиме лише 1 робочий день, а звичайна процедура розгляду становитиме 3 робочі дні (дотепер термін розгляду візових клопотань сягав 9 днів);
• на додаток до існуючої разової е-Візи з’явиться новий тип віз: е-Віза для дворазового в’їзду;
• диференційовані тарифні ставки консульського збору суттєво знижуються: замість 85 дол. США за оформлення разової е-Візи, тепер консульський збір за разову е-Візу становитиме 20 дол. США, за дворазову – 30 дол. США.
Як повідомляв УНН раніше, Міністерство закордонних справ України починає видавати електронні візи для громадян Індії, Південної Африки та Філіппін.