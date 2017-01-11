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В Україні запрацював Єдиний реєстр боржників

В Україні запрацював Єдиний реєстр боржників

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 січня. УНН. В Україні розпочав роботу Єдиний реєстр боржників, стосовно яких відкрито виконавчі провадження. Про це повідомляє прес-служба Міністерства юстиції України, передає УНН.

“До цього реєстру вносяться дані про громадян та компанії, які відповідно до рішень суду визнані боржниками і стосовно яких відкрито відповідне виконавче провадження”, — йдеться у повідомленні.

Відомості щодо боржників відкриті і розміщені на офіційному сайті Мін’юсту.

“Даний реєстр є складовою автоматизованої системи виконавчого провадження та створений з метою оприлюднення в режимі реального часу інформації про невиконані майнові зобов’язання боржників”, — зазначили у відомстві.

Відтепер виконавець, відкриваючи виконавче провадження, зобов’язаний внести до ЄРБ відомості стосовно боржників, які мають зобов’язання перед фізичними чи юридичними особами за судовими рішеннями та рішеннями інших органів.

Разом з тим до ЄРБ не вноситимуться відомості щодо боржників, які є державними органами, органами місцевого самоврядування, які не мають заборгованості за виконавчим документом про стягнення періодичних платежів більше 3 місяців, а також за рішенням немайнового характеру.

“Відомості про боржника виключаються з Єдиного реєстру боржників одночасно з винесенням постанови про закінчення виконавчого провадження, повернення виконавчого документа стягувачу, повернення виконавчого документа до суду, чи в день встановлення виконавцем факту відсутності заборгованості за виконавчими документами про стягнення періодичних платежів”, — уточнили у Мін’юсті.

Нагадаємо, 5 січня 2017 року набрали чинності положення Закону України “Про виконавче провадження”, якими передбачено запуск Єдиного реєстру боржників.

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