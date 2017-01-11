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В Украине заработал Единый реестр должников

В Украине заработал Единый реестр должников

Киев • УНН

 • 20388 просмотра

КИЕВ. 11 января. УНН. В Украине начал работу Единый реестр должников, в отношении которых открыто исполнительное производство. Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции Украины, передает УНН.

"В этот реестр вносятся данные о гражданах и компаниях, которые в соответствии с решениями суда признаны должниками и в отношении которых открыли соответствующее исполнительное производство", - говорится в сообщении.

Сведения о должниках открыты и размещены на официальном сайте Минюста.

"Данный реестр является составной автоматизированной системы исполнительного производства и создан с целью обнародования в режиме реального времени информации о невыполненных имущественных обязательствах должников", - отметили в ведомстве.

Теперь исполнитель, открывая исполнительное производство, обязан внести в ЕРД сведения о должниках, которые имеют обязательства перед физическими или юридическими лицами по судебным решениям и решениям других органов.

Вместе с тем в ЕРД не будут вноситься сведения о должниках, которые являются государственными органами, органами местного самоуправления, не имеют задолженности по исполнительному документу о взыскании периодических платежей более 3 месяцев, а также по решению неимущественного характера.

"Сведения о должнике исключаются из Единого реестра должников одновременно с вынесением постановления об окончании исполнительного производства, возвращении исполнительного документа взыскателю, возвращении исполнительного документа в суд или в день установления исполнителем факта отсутствия задолженности по исполнительным документам о взыскании периодических платежей", - уточнили в Минюсте.

Напомним, 5 января 2017 г. вступили в силу положения Закона Украины "Об исполнительном производстве", которыми предусмотрен запуск Единого реестра должников.

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