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В Україні запалюють свічку пам’яті про жертв голодоморів

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 листопада. УНН. Всеукраїнська акція "Запали свічку" на знак пам’яті жертв голодоморів розпочинається о 16 годині, передає УНН.

Цього року Україна і світ вшановують роковини Голодомору 25 листопада.

Щороку в Україні у четверту суботу листопада на пам’ять про тих людей, які померли від голоду, запалюють свічки. Цього року 25 листопада, о 16 годині, Україна схилить голови у загальнонаціональній хвилині мовчання на знак вшанування всіх убитих голодом.

Так, заходи у пам'ять про жертв голодоморів розпочалася у Національному меморіалі жертв Голодомору в Києві.

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