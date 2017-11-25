В Украине зажигают свечу памяти о жертвах голодоморов
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Всеукраинская акция "Зажги свечу" в память жертв голодоморов начинается в 16 часов, передает УНН.
В этом году Украина и мир вспоминают годовщину Голодомора 25 ноября.
Ежегодно в Украине в четвертую субботу ноября в память о тех людях, которые умерли от голода, зажигают свечи. В этом году 25 ноября, в 16 часов, Украина склонит головы в общенациональной минуте молчания в память о всех убитых голодом.
Мероприятия в память о жертвах голодоморов началась в Национальном мемориале жертв Голодомора в Киеве.