В Украине зажигают свечу памяти о жертвах голодоморов

В этом году Украина и мир вспоминают годовщину Голодомора 25 ноября.

Ежегодно в Украине в четвертую субботу ноября в память о тех людях, которые умерли от голода, зажигают свечи. В этом году 25 ноября, в 16 часов, Украина склонит головы в общенациональной минуте молчания в память о всех убитых голодом.

Мероприятия в память о жертвах голодоморов началась в Национальном мемориале жертв Голодомора в Киеве.