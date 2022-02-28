В Україні заблокували сайт, через який ворог отримував координати для бомбардування
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. Кіберфахівці спецслужби виявили, що цей ресурс був одним із джерел розвідінформації для авіаударів по військових об'єктах України, передає УНН із посиланням на СБУ.
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Сайт позиціонував себе як платформа з високоточними топографічними картами і надавав послуги з пошуку будь-яких об’єктів на мапі. Зокрема, на ньому були розміщені навіть секретні об’єкти, включно з арсеналами військових частин, прихованими базами і тд.
Наразі роботу вебресурсу блоковано, наголосили у СБУ.