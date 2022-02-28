В Украине заблокировали сайт, через который враг получал координаты для бомбардировки
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. Киберспециалисты спецслужбы обнаружили, что этот ресурс был одним из источников развединформации для авиаударов по военным объектам Украины, передает УНН со ссылкой на СБУ.
Детали
Сайт позиционировал себя как платформа с высокоточными топографическими картами и оказывал услуги по поиску любых объектов на карте. В частности, на нем были размещены даже секретные объекты, включая арсеналы воинских частей, скрытые базы и тд.
Сейчас работа вебресурса блокирована, отметили в СБУ.