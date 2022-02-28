В Украине заблокировали сайт, через который враг получал координаты для бомбардировки

Детали

Сайт позиционировал себя как платформа с высокоточными топографическими картами и оказывал услуги по поиску любых объектов на карте. В частности, на нем были размещены даже секретные объекты, включая арсеналы воинских частей, скрытые базы и тд.

Сейчас работа вебресурса блокирована, отметили в СБУ.