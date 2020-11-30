В Україні за тиждень нарахували 3,2 млн грн штрафів за перевантаження транспорту
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Впродовж 23-29 інспектори Укртрансбезпеки перевірили понад 15 тис. транспортних засобів і нарахували 3,2 млн грн плати за перевантаження. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу уряду.
“За підсумками 23-29 листопада цього року інспекторами Укртрансбезпеки у співпраці з Нацполіцією було перевірено понад 15 тис. транспортних засобів, складено 294 акти порушень габаритно-вагових параметрів і нараховано 3,2 млн грн плати за перевантаження. Це у 2 рази більше, ніж було нараховано за підсумками попереднього до цього тижня”, — сказав міністр інраструктури України Владислав Криклій.
Повідомляється, що у розрізі регіонів найбільше плати за проїзд нараховано в Миколаївській, Одеській і Донецькій областях.
“Разом з тим, протягом 23-29 листопада у порівнянні з попереднім до цього тижнем показники ефективності габаритно-вагового контролю (ГВК) підвищилися у Вінницькій, Дніпропетровській та Донецькій областях”, — вказано у повідомленні уряду.
Нагадаємо, на Донеччині водій фури сплатив понад 7 тис. євро за перевантаження.