Рекордний штраф: на Донеччині водій фури сплатив понад 7 тис. євро за перевантаження
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. На Донеччині перевізник сплатив 7 тис. 830 євро за перевантаження. Про це повідомляє Державна служба України з безпеки на транспорті, передає УНН.
Перевізника із перевантаженою фурою затримали в понеділок, 19 жовтня, на пункті зважування, розташованому на а/д М-14 Одеса – Мелітополь - Новоазовськ 620 км.
Загальна вага фури становила 54 380 кг, що на 14380 кг перевищує допустиму норму.
"Для перевірки водій фури надав ТТН із недостовірною інформацією щодо ваги", - розповіли у службі.
На підставі виявленого порушення складено акт перевірки, що передбачає відповідальність у розмірі 34 тис. гривень, та нараховано плату за проїзд понад 7 тис. євро.
Саму фуру було затримано до усунення порушень та внесення плати за проїзд.
Нагадаємо, за словами міністра інфраструктури Владислава Криклія, до кінця року планується запуск 50 комплексів автоматичного зважування фур у русі. Також Мінінфраструктури хоче на рівні законодавства зобов'язати порти зважувати "вхідні" вантажі і передавати цю інформацію до держреєстру.