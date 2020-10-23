Рекордный штраф: в Донецкой области водитель фуры выплатил более 7 тыс. евро из-за перегрузки
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. В Донецкой области перевозчик оплатил 7 тыс. 830 евро из-за перегрузки. Об этом сообщает Государственная служба Украины по безопасности на транспорте, передает УНН.
Перевозчика с перегруженной фурой задержали в понедельник, 19 октября, на пункте взвешивания, расположенном на а/д М-14 Одесса - Мелитополь - Новоазовск 620 км.
Общий вес фуры составлял 54 380 кг, что на 14 380 кг превышает допустимую норму.
"Для проверки водитель фуры предоставил ТТН с недостоверной информацией о весе", - рассказали в службе.
На основании обнаруженного нарушения составлен акт проверки, предусматривающей ответственность в размере 34 тыс. гривен, и начислена плата за проезд более 7 тыс. евро.
Саму фуру задержали до устранения нарушений и оплаты за проезд.
Напомним, по словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, до конца года планируется запуск 50 комплексов автоматического взвешивания фур в движении. Также Мининфраструктуры хочет на уровне законодательства обязать порты взвешивать "входящие" грузы и передавать эту информацию в госреестр.