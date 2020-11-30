В Украине за неделю начислили 3,2 млн грн штрафов за перегрузки транспорта

“По итогам 23-29 ноября этого года инспекторами Укртрансбезопасности в сотрудничестве с Нацполицией было проверено более 15 тыс. транспортных средств, составлено 294 акта нарушений габаритно-весовых параметров и начислено 3,2 млн грн платы за перегрузки. Это в 2 раза больше, чем было начислено по итогам предшествующей этой неделе”, — сказал министр инраструктуры Украины Владислав Криклий.

Сообщается, что в разрезе регионов наибольшую плату за проезд начислено в Николаевской, Одесской и Донецкой областях.

“Вместе с тем, в течение 23-29 ноября по сравнению с предыдущей этой неделей показатели эффективности габаритно-весового контроля (ГВК) повысились в Винницкой, Днепропетровской и Донецкой областях”, — указано в сообщении правительства.

Напомним, в Донецкой области водитель фуры уплатил более 7 тыс. евро за перегрузки.