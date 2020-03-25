В Україні за п'ять років обліковано понад 3 тис. проваджень щодо незаконного позбавленні волі
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. В Україні за п’ять років обліковано 3 173 кримінальних проваджень через незаконне позбавлення волі або викрадення людини. Про це у відповідь на інформаційний запит УНН повідомили в Офісі Генерального прокурора України.
Так, упродовж 2015-2019 років в Україні обліковано 3 173 кримінальних проваджень за ст. 146 ККУ (незаконне позбавлення волі або викрадення людини).
Загалом зареєстровано 4 146 таких кримінальних правопорушень. З цієї кількості закрито 973 провадження. За даними ОГП, до суду було направлено лише 848 провадження.
Згідно з наданими даними, найбільше обліковано кримінальних правопорушень через незаконне позбавлення волі або викрадення людини у 2015-му – 873, у 2018-му – 605 та у 2016-му – 576. Найменше у 2017-му – 556 та у 2019-му – 563.
Нагадаємо, з початку року в Україні обліковано 84 кримінальні провадження щодо незаконного позбавлення волі або викрадення людини.