В Украине за пять лет учтено более 3 тыс. производств из-за незаконного лишения свободы
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. В Украине за пять лет учтено 3 173 уголовных производств за незаконное лишение свободы или похищение человека. Об этом в ответ на информационный запрос сообщили УНН в Офисе Генерального прокурора Украины.
Так, в течение 2015-2019 годов в Украине учтено 3173 уголовных производств по ст. 146 УК (незаконное лишение свободы или похищение человека).
Всего зарегистрировано 4146 таких уголовных правонарушений. Из этого количества закрыто 973 производства. По данным ОГП, в суд было направлено лишь 848 производства.
Согласно предоставленным данным, больше всего учтено уголовных преступлений за незаконное лишение свободы или похищение человека в 2015-м - 873, в 2018-м - 605 и в 2016-м - 576. Меньше всего в 2017-м - 556 и в 2019-м - 563.
Напомним, с начала года в Украине учтено 84 уголовных производства относительно незаконного лишения свободы или похищения человека.