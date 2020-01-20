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В Україні за минулий тиждень у пожежах загинуло понад 40 осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 січня. УНН. Впродовж минулого тижня в Україні у пожежах загинуло 45 осіб та 11 на водних об’єктах. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу ДСНС України.

В Україні за минулий тиждень у пожежах загинуло понад 40 осіб

"Впродовж минулого тижня (з 13 січня по 19 січня)… ліквідовано 942 пожежі, врятовано на пожежах 44 особи та не допущено знищення вогнем 435 будівель і 30 од. техніки. На пожежах загинуло 45 осіб, орієнтовні збитки, за оперативними даними, становлять 3 млн. 329 тис. грн… Протягом тижня на водних об’єктах загинуло 11 осіб", - йдеться у повідомленні.

Також, протягом тижня виникла 1 надзвичайна ситуація, внаслідок якої загинуло 3 особи.

"Від початку тижня зареєстровано 1 тис. 171 надзвичайну подію, на які забезпечено реагування підрозділів ДСНС з виїздом до місця їх виникнення. В результаті вжитих заходів врятовано 99 осіб", - зазначається у повідомленні.

Окрім того, впродовж тижня піротехнічними підрозділами ДСНС здійснено 113 виїздів, у ході яких виявлено, вилучено та знищено 453 вибухонебезпечних предметів часів минулих війн.

Як раніше повідомлялося в УНН, з початку року на пожежах в Україні загинуло 133 громадяни.

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