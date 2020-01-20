В Україні за минулий тиждень у пожежах загинуло понад 40 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Впродовж минулого тижня в Україні у пожежах загинуло 45 осіб та 11 на водних об’єктах. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу ДСНС України.
"Впродовж минулого тижня (з 13 січня по 19 січня)… ліквідовано 942 пожежі, врятовано на пожежах 44 особи та не допущено знищення вогнем 435 будівель і 30 од. техніки. На пожежах загинуло 45 осіб, орієнтовні збитки, за оперативними даними, становлять 3 млн. 329 тис. грн… Протягом тижня на водних об’єктах загинуло 11 осіб", - йдеться у повідомленні.
Також, протягом тижня виникла 1 надзвичайна ситуація, внаслідок якої загинуло 3 особи.
"Від початку тижня зареєстровано 1 тис. 171 надзвичайну подію, на які забезпечено реагування підрозділів ДСНС з виїздом до місця їх виникнення. В результаті вжитих заходів врятовано 99 осіб", - зазначається у повідомленні.
Окрім того, впродовж тижня піротехнічними підрозділами ДСНС здійснено 113 виїздів, у ході яких виявлено, вилучено та знищено 453 вибухонебезпечних предметів часів минулих війн.
Як раніше повідомлялося в УНН, з початку року на пожежах в Україні загинуло 133 громадяни.