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В Украине за прошедшую неделю на пожарах погибли более 40 человек

Киев • УНН

 • 13078 просмотра

КИЕВ. 20 января. УНН. На прошлой неделе в Украине на пожарах погибло 45 человек и 11 на водных объектах. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.

В Украине за прошедшую неделю на пожарах погибли более 40 человек

"На прошлой неделе (с 13 января по 19 января)... ликвидировано 942 пожара, спасено на пожарах 44 человека и не допущено уничтожение огнем 435 зданий и 30 ед. техники. На пожарах погибло 45 человек, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 3 млн. 329 тыс. грн... в течение недели на водных объектах погибло 11 человек", - говорится в сообщении.

Также, в течение недели возникла 1 чрезвычайная ситуация, в результате которой погибли 3 человека.

"С начала недели зарегистрировано 1 тыс. 171 чрезвычайное происшествие, на которые обеспечено реагирование подразделений ГСЧС с выездом к месту их возникновения. В результате принятых мер спасено 99 человек", - отмечается в сообщении.

Кроме того, в течение недели пиротехническими подразделениями ГСЧС осуществлено 113 выездов, в ходе которых обнаружено, изъято и уничтожено 453 взрывоопасных предметов времен прошлых войн.

Как ранее сообщалось в УНН, с начала года на пожарах в Украине погибло 133 граждана.

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