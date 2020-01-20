В Украине за прошедшую неделю на пожарах погибли более 40 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. На прошлой неделе в Украине на пожарах погибло 45 человек и 11 на водных объектах. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
"На прошлой неделе (с 13 января по 19 января)... ликвидировано 942 пожара, спасено на пожарах 44 человека и не допущено уничтожение огнем 435 зданий и 30 ед. техники. На пожарах погибло 45 человек, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 3 млн. 329 тыс. грн... в течение недели на водных объектах погибло 11 человек", - говорится в сообщении.
Также, в течение недели возникла 1 чрезвычайная ситуация, в результате которой погибли 3 человека.
"С начала недели зарегистрировано 1 тыс. 171 чрезвычайное происшествие, на которые обеспечено реагирование подразделений ГСЧС с выездом к месту их возникновения. В результате принятых мер спасено 99 человек", - отмечается в сообщении.
Кроме того, в течение недели пиротехническими подразделениями ГСЧС осуществлено 113 выездов, в ходе которых обнаружено, изъято и уничтожено 453 взрывоопасных предметов времен прошлых войн.
Как ранее сообщалось в УНН, с начала года на пожарах в Украине погибло 133 граждана.