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В Україні за добу відкрили ще 45 проваджень за порушення виборчого процесу

В Україні за добу відкрили ще 45 проваджень за порушення виборчого процесу

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Протягом доби в Україні поліцейські відкрили 45 кримінальних проваджень за фактами порушень виборчого процесу, загалом надійшло 468 заяв та повідомлень про порушення. Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції, передає УНН.

"Всього упродовж доби до поліції надійшло 468 заяв та повідомлень, пов’язаних з порушеннями виборчого законодавства. Найбільше повідомлень зафіксовано: у місті Києві – 75, у Київській – 46, в Одеській – 45, у Донецькій – 34, у Харківській – 33, у Черкаській – 32, у Запорізькій – 24, по 21 – у Дніпропетровській та Закарпатській, по 17 – у Вінницькій та Рівненській, у Львівській – 16, у Миколаївській – 12, у Сумській – 11, у Тернопільській – 9, у Кіровоградській – 8, по 7 – у Луганській та Хмельницькій, по 6 – у Івано-Франківській, Полтавській та Херсонській, по 5 – у Волинській, Чернігівській та Чернівецькій областях", - зазначили правоохоронці.

Додамо, що усього ж із 5 вересня зареєстровано 7048 повідомлень, пов’язаних із виборчим процесом. У місті Києві – 875, у Київській – 706, у Львівській – 500, в Одеській – 472, у Донецькій – 459, у Дніпропетровській – 442, у Запорізькій – 318, у Харківській – 293, у Закарпатській – 281, у Кіровоградській – 240, у Рівненській – 227, у Полтавській – 226, у Миколаївській – 218, у Черкаській –217, у Херсонській – 208, у Луганській – 173, у Чернівецькій – 169, у Вінницькій – 160, у Сумській – 156, по 140 – у Чернігівській та Тернопільській, в Івано-Франківській – 133, у Волинській – 115, у Хмельницькій – 87, у Житомирській областях – 86 та 7 – у НПУ.

"Усього до ЄРДР внесено відомості щодо 556 кримінальних правопорушень: 281 – пов’язані з порушенням виборчого законодавства, 275 – пов’язані з виборчим процесом", - резюмували у поліції.

Відзначимо, що Аваков закликав "не псувати собі життя" порушенням виборчого законодавства.

Українські Національні Новини

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