Аваков закликав "не псувати собі життя" порушенням виборчого законодавства

"Виборча кампанія до місцевих органів влади добігає кінця. Завтра в Україні – день тиші. Потім – голосування, підрахунок голосів та встановлення результатів. Сьогодні я з позиції МВС хочу підбити підсумки цього етапу виборчої кампанії. Ви бачите статистику щодо передвиборчого етапу. Разом з Центральною виборчою комісією та "Громадянською мережею "ОПОРА" ми реагували на всі звернення, перевіряли всі сигнали. На жаль, серед викритих правопорушень чимало таких, що мають ознаки кримінальних злочинів", - йдеться у повідомленні.

Далі глава МВС навів два "яскравих приклади" правопорушень:

▪️ в Одесі за намагання організувати виборчу "сітку" затримано групу осіб, у тому числі - голову виборчої комісії. Під час слідчих дій вилучено майже 45 тисяч доларів США, які фігуранти, за даними слідства, планували використати для підкупу виборців;

▪️ ще одну "сітку" задокументували поліцейські Чернігівщини. Під час обшуку автомобіля керівника одного зі структурних підрозділів Бахмацької райдержадміністрації правоохоронці виявили списки виборців зі схемою "десятників" та 66 тисяч гривень. За попередніми підрахунками, мережа охоплювала понад 5 тисяч осіб.

"Загалом Нацполіцією відкрито понад 500 кримінальних проваджень щодо підкупу виборців, перешкоджанню здійснення виборчого права, надання неправдивих відомостей до Державного реєстру виборців. По кожному з них буде здійснено розслідування та дано правову оцінку. Звертаюсь також до учасників виборчого процесу – від кандидатів до членів комісій – не зіпсуйте собі життя покаранням за порушення закону, воно того не варте. Поважайте себе та поважайте Закон. Сьогодні, я радий, що можу сказати: в чергове – вже котру виборчу кампанію – поліція та всі підрозділи МВС демонструють рівновіддаленість від усіх політичних сил і керуються виключно Законом. Жодна партія, жоден кандидат не отримують жодних преференцій, але кожен отримує забезпечення та захист свої прав", - продовжив Аваков.

За його словами, "цей принцип більше не є сенсацією, не є голосним заголовком для новин. Натомість він став звичною практикою для української поліції".

"Попереду відповідальні етапи – голосування та встановлення результатів. Тому ще раз звертаюся до кандидатів та виборчих штабів – навіть не намагайтеся вдатися до вкидань, "каруселей", підвозу виборців та інших брудних схем! МВС жорстко налаштовано реагувати на порушення! На чергування виведено достатньо оперативних груп, напоготові перебувають усі підрозділи – від авіації до вибухотехніків. Усього до забезпечення публічної безпеки і порядку під час місцевих виборів залучено майже 140 тисяч співробітників МВС. Прошу не провокувати та не перевіряти систему МВС на міцність! У нас вдосталь сил, засобів, мотивації та рішучості, щоб забезпечити бездоганний процес місцевих виборів по всій країні!", - резюмував глава МВС.

Як повідомлялося раніше в УНН, за випробувальний термін Аваков довів свій професіоналізм і став опорою Президента - ЗМІ.