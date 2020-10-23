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Аваков призвал "не портить себе жизнь" нарушением избирательного законодательства

Аваков призвал "не портить себе жизнь" нарушением избирательного законодательства

Киев  •  УНН

 • 16894 просмотра

КИЕВ. 23 октября. УНН. Министр внутренних дел Арсен Аваков в связи с завершением избирательной кампании выступил с заявлением, в котором подытожил работу органов МВД накануне местных выборов. Об этом сообщает пресс-служба министерства, передает УНН.

"Избирательная кампания в местные органы власти подходит к концу. Завтра в Украине - день тишины. Потом - голосование, подсчет голосов и установления результатов. Сегодня я с позиции МВД хочу подвести итоги этого этапа избирательной кампании. Вы видите статистику по предвыборного этапа. Вместе с Центральной избирательной комиссией и "Гражданской сетью "ОПОРА" мы реагировали на все обращения, проверяли все сигналы. К сожалению, среди разоблаченных преступлений немало таких, которые имеют признаки уголовных преступлений", - говорится в сообщении.

Далее глава МВД привел два "ярких примера" правонарушений:

▪️ в Одессе за попытку организовать избирательную "сетку" задержана группа лиц, в том числе - глава избирательной комиссии. Во время следственных действий изъято почти 45 тысяч долларов США, которые фигуранты, по данным следствия, планировали использовать для подкупа избирателей;

▪️ еще одну "сетку" задокументировали полицейские Черниговской области. Во время обыска автомобиля руководителя одного из структурных подразделений Бахмацкой райгосадминистрации правоохранители обнаружили списки избирателей по схеме "десятников" и 66 тысяч гривен. По предварительным подсчетам, сеть охватывала более 5 тысяч человек.

"В целом Нацполицией открыто более 500 уголовных производств касательно подкупа избирателей, препятствия осуществления избирательного права, предоставление ложных сведений в Государственный реестр избирателей. По каждому из них будет осуществлено расследование и дана правовая оценка. Обращаюсь также к участникам избирательного процесса - от кандидатов до членов комиссий - не испортите себе жизнь наказанием за нарушение закона, оно того не стоит. Уважайте себя и уважайте Закон. Сегодня, я рад, что могу сказать: в очередной раз - уже которую избирательную кампанию - полиция и все подразделения МВД демонстрируют равноудаленность от всех политических сил и руководствуются исключительно законом. Ни одна партия, ни один кандидат не получают никаких преференций, но каждый получает обеспечение и защиту своих прав", - продолжил Аваков.

По его словам, "этот принцип больше не является сенсацией, не является громким заголовком для новостей. Вместо этого он стал обычной практикой для украинской полиции".

"Впереди ответственные этапы - голосование и определение результатов. Поэтому еще раз обращаюсь к кандидатам и избирательным штабам - даже не пытайтесь прибегнуть к вбросам, "каруселям", подвозу избирателей и другим грязным схемам! МВД жестко настроены реагировать на нарушения! На дежурство выведено достаточно оперативных групп, наготове находятся все подразделения - от авиации до взрывотехников. Всего к обеспечению общественной безопасности и порядка во время местных выборов привлечено почти 140 тысяч сотрудников МВД. Прошу не провоцировать и не проверять систему МВД на прочность! У нас достаточно сил, средств, мотивации и решимости, чтобы обеспечить безупречный процесс местных выборов по всей стране!", - резюмировал глава МВД.

Как сообщалось ранее в УНН, за испытательный срок Аваков доказал свой профессионализм и стал опорой Президента - СМИ.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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