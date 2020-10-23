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В Украине за сутки открыли еще 45 производств за нарушение избирательного процесса

В Украине за сутки открыли еще 45 производств за нарушение избирательного процесса

Киев  •  УНН

 • 11889 просмотра

КИЕВ. 23 октября. УНН. За сутки в Украине полицейские открыли 45 уголовных производств по фактам нарушений избирательного процесса, в целом поступило 468 заявлений и сообщений о нарушениях. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции, передает УНН.

"Всего в течение суток в полицию поступило 468 заявлений и сообщений, связанных с нарушениями избирательного законодательства. Больше всего сообщений зафиксировано: в Киеве - 75, в Киевской - 46, в Одесской - 45, в Донецкой - 34, в Харьковской - 33, в Черкасской - 32, в Запорожской - 24, по 21 - в Днепропетровской и Закарпатской, по 17 - в Винницкой и Ровенской, Львовской - 16, в Николаевской - 12, в Сумской - 11, в Тернопольской - 9, в Кировоградской - 8 , по 7 - в Луганской и Хмельницкой, по 6 - в Ивано-Франковской, Полтавской и Херсонской, по 5 - в Волынской, Черниговской и Черновицкой областях", - отметили правоохранители.

Добавим, что всего же из 5 сентября зарегистрированы 7048 сообщений, связанных с избирательным процессом. В Киеве - 875, в Киевской - 706, во Львовской - 500, в Одесской - 472, в Донецкой - 459, в Днепропетровской - 442, в Запорожской - 318, в Харьковской - 293, в Закарпатской - 281, в Кировоградской - 240, в Ровенской - 227, в Полтавской - 226, в Николаевской - 218, в Черкасской -217, в Херсонской - 208, в Луганской - 173, в Черновицкой - 169, в Винницкой - 160, в Сумской - 156, по 140 - в Черниговской и Тернопольской, Ивано-Франковской - 133, в Волынской - 115, в Хмельницкой - 87, в Житомирской областях - 86 и 7 - в НПУ.

"Всего в ЕРДР внесены сведения о 556 уголовных правонарушениях: 281 - связано с нарушением избирательного законодательства, 275 - связаны с избирательным процессом", - резюмировали в полиции.

Отметим, что Аваков призвал "не портить себе жизнь" нарушением избирательного законодательства.

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