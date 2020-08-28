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В Україні з вересня курсуватиме новий поїзд

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 серпня. УНН. Укрзалізниця призначила з 10 вересня новий потяг Харків - Трускавець. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу компанії.

В Україні з вересня курсуватиме новий поїзд

“Укрзалізниця призначила новий поїзд № 21/22 Харків — Трускавець. Поїзд курсуватиме з 10 вересня 2020 року по 22 жовтня, з’єднає Слобожанщину з курортами Львівщини й допоможе українцям розширювати географію подорожей”, — йдеться у повідомленні.

Так, із Харкова поїзд вирушатиме через день по парних числах з 10 вересня о 20:15 та прибуватиме до Трускавця о 14:33.

Відправлення з Трускавця через день по непарних числах з 11 вересня о 16:00 та прибуття до Харкова о 10:47.

“Поїзд слідуватиме через станції Суми, Київ, Вінниця, Хмельницький, Тернопіль та Львів. У складі поїзда 10 вагонів: 8 купейних та 2 СВ. З 22 жовтня графік поїзда зміниться, про що Укрзалізниця поінформує пасажирів додатково”, — додали у повідомленні.

Нагадаємо,з 28 серпня курсуватиме регіональний потяг Кривий Ріг — Дніпро, який працюватиме щоденно окрім суботи.

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