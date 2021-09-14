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В Україні з початку року зафіксовано понад 180 злочинів проти журналістів

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КИЇВ. 14 вересня. УНН. З початку року в Україні зареєстровано 182 кримінальних правопорушення за фактами вчинення злочинів щодо представників медіа. Загалом наразі розслідується 297 справ проти журналістів. Про це УНН повідомляє з посиланням на Офіс Генерального прокурора України.

Цитата

“Загалом від початку року всіма органами досудового розслідування зареєстровано 182 кримінальних правопорушення за фактами вчинення кримінальних правопорушень стосовно представників медіа (статті 171, 345-1, 347-1 та 349-1 КК України). З урахуванням минулорічних, на даний час розслідується 297 кримінальних правопорушень щодо журналістів”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що наразі упродовж року особам повідомлено про підозру у вчиненні 32 кримінальних правопорушень через злочини вчинені стосовно журналістів, за весь 2020 рік їх було 25.

“Одне із нещодавніх та актуальних проваджень за фактом спричинення тілесних ушкоджень журналісту онлайн-видання „Букви“, в якому повідомлення про підозру здійснено вже на наступний день. З початку року до суду скеровано обвинувальні акти щодо вчинення 25 кримінальних правопорушень, така ж кількість була за весь 2020 рік”, — зазначається в повідомленні.

Окрім того, повідомляється, що генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала меморандум про взаєморозуміння та співпрацю між Офісом Генерального прокурора та медійними і правозахисними громадськими організаціями.

Доповнення

14 серпня, о 13 годині, представники “Національного корпусу” рушили до ОП для проведення акції протесту. З собою мітингувальники мали автомобільні шини, окремі учасники ховали обличчя під банданами. Після того, як правоохоронці заявили про необхідність проведення поверхневого огляду учасників — ті відмовилися та почалися сутички.

Після акції 14 серпня на фотокореспондента Олександра Кужельного напали невідомі і побили його. Вони вимагали, щоб журналіст видалив зроблені ним фото. Поліція відкрила провадження за фактом нападу.

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