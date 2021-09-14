В Україні з початку року зафіксовано понад 180 злочинів проти журналістів

Цитата

“Загалом від початку року всіма органами досудового розслідування зареєстровано 182 кримінальних правопорушення за фактами вчинення кримінальних правопорушень стосовно представників медіа (статті 171, 345-1, 347-1 та 349-1 КК України). З урахуванням минулорічних, на даний час розслідується 297 кримінальних правопорушень щодо журналістів”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що наразі упродовж року особам повідомлено про підозру у вчиненні 32 кримінальних правопорушень через злочини вчинені стосовно журналістів, за весь 2020 рік їх було 25.

“Одне із нещодавніх та актуальних проваджень за фактом спричинення тілесних ушкоджень журналісту онлайн-видання „Букви“, в якому повідомлення про підозру здійснено вже на наступний день. З початку року до суду скеровано обвинувальні акти щодо вчинення 25 кримінальних правопорушень, така ж кількість була за весь 2020 рік”, — зазначається в повідомленні.

Окрім того, повідомляється, що генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала меморандум про взаєморозуміння та співпрацю між Офісом Генерального прокурора та медійними і правозахисними громадськими організаціями.

Доповнення

14 серпня, о 13 годині, представники “Національного корпусу” рушили до ОП для проведення акції протесту. З собою мітингувальники мали автомобільні шини, окремі учасники ховали обличчя під банданами. Після того, як правоохоронці заявили про необхідність проведення поверхневого огляду учасників — ті відмовилися та почалися сутички.

Після акції 14 серпня на фотокореспондента Олександра Кужельного напали невідомі і побили його. Вони вимагали, щоб журналіст видалив зроблені ним фото. Поліція відкрила провадження за фактом нападу.