В Украине с начала года зафиксировано более 180 преступлений против журналистов
Киев • УНН
КИЕВ. 14 сентября. УНН. С начала года в Украине зарегистрировано 182 уголовных правонарушения по фактам совершения преступлений в отношении представителей СМИ. В общем пока расследуется 297 дел против журналистов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Офис Генерального прокурора Украины.
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“Всего с начала года всеми органами предварительного расследования зарегистрировано 182 уголовных правонарушения по фактам совершения уголовных преступлений в отношении представителей СМИ (статьи 171, 345-1, 347-1 и 349-1 УК Украины). С учетом прошлогодних, в настоящее время расследуется 297 уголовных правонарушений в отношении журналистов”, — говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что сейчас в течение года лицам сообщено о подозрении в совершении 32 уголовных преступления за преступления совершенные в отношении журналистов, за весь 2020 год их было 25.
“Одна из недавних и актуальных производств по факту причинения телесных повреждений журналисту онлайн-издание „Буквы“, в котором сообщение о подозрении осуществлено уже на следующий день. С начала года в суд направлено обвинительные акты совершения 25 уголовных правонарушений, такое же количество было за весь 2020 год”, — отмечается в сообщении.
Кроме того, сообщается, что генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Офисом Генерального прокурора и медийными и правозащитными общественными организациями.
Дополнение
14 августа, в 13 часов, представители “Национального корпуса” отправились к ОП для проведения акции протеста. С собой митингующие имели автомобильные шины, отдельные участники прятали лица под банданами. После того, как правоохранители заявили о необходимости проведения поверхностного осмотра участников — те отказались и начались стычки.
После акции 14 августа на фотокорреспондента Александра Кужельного напали неизвестные и избили его. Они требовали, чтобы журналист удалил сделанные им фото. Полиция открыла производство по факту нападения.