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В Україні вже 2,27 млн випадків COVID-19, за добу - 1 560

Київ • УНН

 • 21882 перегляди

КИЇВ. 19 серпня. УНН. В Україні зафіксовано вже 2,27 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 18 серпня, - понад 1,5 тисячі, зростання проти показника днем раніше. Госпіталізовано за добу при цьому 665 осіб, що практично на рівні попередньої доби. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані МОЗ України.

"За добу 18 серпня 2021 року в Україні зафіксовано 1 560 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19", - повідомили у МОЗ. 

Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 665 осіб;
  • летальних випадків – 32;
  • одужало – 898 осіб.
  • протестовано: методом ПЛР – 23 612 осіб, методом ІФА – 7 968 осіб, експрес-тестами – 19 013 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 2 270 226 осіб;
  • одужало – 2 199 118 осіб;
  • летальних випадків – 53 368;
  • проведено ПЛР-тестувань – 11 749 847.

Деталі

Із захворілих за минулу добу: дітей – 90, медпрацівників – 35.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (245), Харківській (130), Одеській (105), Тернопільській (87) та Чернівецькій (82) областях.

Згідно з даними Worldometer, ресурсу, що відслідковує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна на 18-у місці за поширенням і на 19-у - за кількістю смертей від COVID-19.

Доповнення

Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку перевили у форму адаптивного карантину.

З 8 по 24 січня в Україні діяв жорсткий карантин. Його вводили, щоб "збити" хвилю захворюваності на COVID-19. У МОЗ зазначали, що головного ефекту від січневого "локдауну" вдалося досягти.

Україна з 25 січня повернулася до обмежень, які діяли до січневого жорсткого карантину.

З 24 лютого Україна знову повернулася до адаптивного карантину з впровадженням чотирьох рівнів епідемічної небезпеки.

16 червня уряд пом'якшив карантинні обмеження в Україні і продовжив дію карантину до жовтня.

У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами - зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на "колір" регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень - за замовчуванням діяв на території всієї країни з моменту введення адаптивного карантину. Помаранчевий рівень - встановлюється після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень - передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого "локдауну".

Усі області наразі перебувають у "зеленій" зоні.

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