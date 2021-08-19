В Україні вже 2,27 млн випадків COVID-19, за добу - 1 560

КИЇВ. 19 серпня. УНН. В Україні зафіксовано вже 2,27 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 18 серпня, - понад 1,5 тисячі, зростання проти показника днем раніше. Госпіталізовано за добу при цьому 665 осіб, що практично на рівні попередньої доби. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані МОЗ України.