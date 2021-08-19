В Украине уже 2,27 млн случаев COVID-19, за сутки - 1 560

КИЕВ. 19 августа. УНН. В Украине зафиксировано уже 2,27 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 18 августа, - более 1,5 тысячи, рост против показателя днем ранее. Госпитализировано за сутки при этом 665 человек, практически на уровне предыдущего дня. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.