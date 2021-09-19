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17 березня, 19:38 • 85869 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 110049 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

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17 березня, 13:49 • 148744 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

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17 березня, 12:39 • 149574 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 160253 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

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17 березня, 09:17 • 177707 перегляди

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В Україні вперше вручили KyivPride Awards: серед нагороджених MELOVIN

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КИЇВ. 19 вересня. УНН. У Києві відбулась перша церемонія нагородження ЛГБТ+ премії KyivPrideAwards2021. Про це інформують на Telegram-каналі події, пише УНН.

Деталі

Серед нагороджених KyivPride Awards2021:

— Союзниця ЛГБТ+ року: Тетяна Микитенко

— ЛГБТ+ подія року: камінг-аут MELOVIN

— ЛГБТ+ медіа: StarLightMedia

— Квір блогер року: Едвард Різ

— Витвір квір-мистецтва року: Фільм “Будьмо, Гей! Діалоги про гідність”

— ЛГБТ+ активістка року: Дзвенслава Щерба

Додамо

Раніше український співак Костянтин Бочаров (Melovin) на сцені Atlas Weekend 5 липня здійснив камінг-аут - поцілував дівчину і хлопця, з якими виступав, а потім обмотав себе прапором ЛГБТ.

Як повідомляв у своїх соціальних мережах артист, телеканал M1, який транслював захід, вирізав цей момент з трансляції і не завантажує його на YouTube.

Нагадаємо

У центрі Києві відбувся Марш Рівності у рамках Kyiv Pridе. Організатори заявили про 7 тис. учасників.

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