В Україні вперше вручили KyivPride Awards: серед нагороджених MELOVIN
Київ • УНН
КИЇВ. 19 вересня. УНН. У Києві відбулась перша церемонія нагородження ЛГБТ+ премії KyivPrideAwards2021. Про це інформують на Telegram-каналі події, пише УНН.
Деталі
Серед нагороджених KyivPride Awards2021:
— Союзниця ЛГБТ+ року: Тетяна Микитенко
— ЛГБТ+ подія року: камінг-аут MELOVIN
— ЛГБТ+ медіа: StarLightMedia
— Квір блогер року: Едвард Різ
— Витвір квір-мистецтва року: Фільм “Будьмо, Гей! Діалоги про гідність”
— ЛГБТ+ активістка року: Дзвенслава Щерба
Додамо
Раніше український співак Костянтин Бочаров (Melovin) на сцені Atlas Weekend 5 липня здійснив камінг-аут - поцілував дівчину і хлопця, з якими виступав, а потім обмотав себе прапором ЛГБТ.
Як повідомляв у своїх соціальних мережах артист, телеканал M1, який транслював захід, вирізав цей момент з трансляції і не завантажує його на YouTube.
Нагадаємо
У центрі Києві відбувся Марш Рівності у рамках Kyiv Pridе. Організатори заявили про 7 тис. учасників.