В Україні вперше вручили KyivPride Awards: серед нагороджених MELOVIN

Деталі

Серед нагороджених KyivPride Awards2021:

— Союзниця ЛГБТ+ року: Тетяна Микитенко

— ЛГБТ+ подія року: камінг-аут MELOVIN

— ЛГБТ+ медіа: StarLightMedia

— Квір блогер року: Едвард Різ

— Витвір квір-мистецтва року: Фільм “Будьмо, Гей! Діалоги про гідність”

— ЛГБТ+ активістка року: Дзвенслава Щерба

Додамо

Раніше український співак Костянтин Бочаров (Melovin) на сцені Atlas Weekend 5 липня здійснив камінг-аут - поцілував дівчину і хлопця, з якими виступав, а потім обмотав себе прапором ЛГБТ.

Як повідомляв у своїх соціальних мережах артист, телеканал M1, який транслював захід, вирізав цей момент з трансляції і не завантажує його на YouTube.

Нагадаємо

У центрі Києві відбувся Марш Рівності у рамках Kyiv Pridе. Організатори заявили про 7 тис. учасників.