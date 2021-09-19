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В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
04:20 • 28711 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

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Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 123190 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 120115 просмотра

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В Украине впервые вручили KyivPride Awards: среди награжденных MELOVIN

В Украине впервые вручили KyivPride Awards: среди награжденных MELOVIN

Киев  •  УНН

 • 20649 просмотра

КИЕВ. 19 сентября. УНН. В Киеве состоялась первая церемония награждения ЛГБТ+ премии KyivPrideAwards2021. Об этом информируют на Telegram-канале события, пишет УНН.

Детали

Среди награжденных KyivPride Awards2021:

- Союзница ЛГБТ + года Татьяна Микитенко

- ЛГБТ+ событие года: каминг-аут MELOVIN

- ЛГБТ+ медиа: StarLightMedia

- Квир блогер года: Эдвард Риз

- Произведение квир-искусства года: Фильм "Будем, Гэй! Диалоги о достоинстве"

- ЛГБТ+ активистка года: Дзвенслава Щерба

Добавим

Ранее украинский певец Константин Бочаров (Melovin) на сцене Atlas Weekend 5 июля совершил каминг-аут - поцеловал девушку и парня, с которыми выступал, а потом обмотал себя флагом ЛГБТ.

Как сообщал в своих социальных сетях артист, телеканал M1, который транслировал мероприятие, вырезал этот момент из трансляции и не загружает его на YouTube.

Напомним

В центре Киева состоялся Марш Равенства в рамках Kyiv Pridе. Организаторы заявили о 7 тыс. участников.

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