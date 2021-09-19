В Украине впервые вручили KyivPride Awards: среди награжденных MELOVIN
Киев • УНН
КИЕВ. 19 сентября. УНН. В Киеве состоялась первая церемония награждения ЛГБТ+ премии KyivPrideAwards2021. Об этом информируют на Telegram-канале события, пишет УНН.
Детали
Среди награжденных KyivPride Awards2021:
- Союзница ЛГБТ + года Татьяна Микитенко
- ЛГБТ+ событие года: каминг-аут MELOVIN
- ЛГБТ+ медиа: StarLightMedia
- Квир блогер года: Эдвард Риз
- Произведение квир-искусства года: Фильм "Будем, Гэй! Диалоги о достоинстве"
- ЛГБТ+ активистка года: Дзвенслава Щерба
Добавим
Ранее украинский певец Константин Бочаров (Melovin) на сцене Atlas Weekend 5 июля совершил каминг-аут - поцеловал девушку и парня, с которыми выступал, а потом обмотал себя флагом ЛГБТ.
Как сообщал в своих социальных сетях артист, телеканал M1, который транслировал мероприятие, вырезал этот момент из трансляции и не загружает его на YouTube.
Напомним
В центре Киева состоялся Марш Равенства в рамках Kyiv Pridе. Организаторы заявили о 7 тыс. участников.