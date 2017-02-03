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В Україні впало виробництво молока, сиру і кисломолочної продукції

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 лютого. УНН. У 2016 році в Україні було вироблено 1 млн 630,1 тис. т молочних продуктів, це на 52,1 тис. т. менше, ніж у 2015-му та на цілих 278,6 тис. т., ніж два роки тому. Про це повідомляє аналітичний відділ Асоціації виробників молока, передає УНН.

В Україні впало виробництво молока, сиру і кисломолочної продукції

За даними аналітиків, протягом останніх десяти років галузь показала коливаючий тренд. Досягнувши піку у 2014 році при виробництві майже 2 млн т молочних продуктів в наступні два роки тільки стагнувала.

“Це було зумовлено найперше втратою основного ринку збуту Росії. До того ж це припало на світову кризу молочного ринку і фактично попередні два роки ми спостерігаємо низькі ціни на молочні продукти у світі та досить мляву торгівлю.

Найбільше в Україні вироблять питного молока та йогуртів — 56,8 та 25,8% у структурі за підсумками 2016 року, відповідно.

За підсумками 2016 року приріст було відмічено при виробництві кисломолочного сиру та вершкового масла. Обсяг виробництва першого склав 69,6 тис. т., що на 3,9% більше, ніж у 2015, а другого — 101 тис. т. (+0,1%).

При цьому, майже на 8% скоротилося виробництво жирних сирів — до 113,1 тис. т. На 4% скоротилися обсяги молока — 926,2 тис. т., та на 1,4% кисломолочної продукції (йогурт, кефір, сметана) — 420,2 тис.т.

В порівнянні із докризовим 2014-м найбільше впало виробництво молока (-17,08%), твердого сиру (-13%), масла (-11,4%) та кисломолочної продукції (-11,16%)”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, молоко у Києві за 10 днів подорожчало на 8,6%.

При цьому за словами експерта О.Дорошенка, ціни на продути харчування ростуть не через поліпшення їх якості. Навпаки, якість продуктів харчування протягом останній двох років на українському ринку знижувалася, і покращиться вона лише тоді, коли підвищиться рівень життя, вважає він.

Також нагадаємо, на думку нардепа С.Тригубека, припинити розквіт фальсифікату на ринку харчових продуктів без рейдів та перевірок неможливо.

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