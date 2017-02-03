В Україні впало виробництво молока, сиру і кисломолочної продукції
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. У 2016 році в Україні було вироблено 1 млн 630,1 тис. т молочних продуктів, це на 52,1 тис. т. менше, ніж у 2015-му та на цілих 278,6 тис. т., ніж два роки тому. Про це повідомляє аналітичний відділ Асоціації виробників молока, передає УНН.
За даними аналітиків, протягом останніх десяти років галузь показала коливаючий тренд. Досягнувши піку у 2014 році при виробництві майже 2 млн т молочних продуктів в наступні два роки тільки стагнувала.
“Це було зумовлено найперше втратою основного ринку збуту Росії. До того ж це припало на світову кризу молочного ринку і фактично попередні два роки ми спостерігаємо низькі ціни на молочні продукти у світі та досить мляву торгівлю.
Найбільше в Україні вироблять питного молока та йогуртів — 56,8 та 25,8% у структурі за підсумками 2016 року, відповідно.
За підсумками 2016 року приріст було відмічено при виробництві кисломолочного сиру та вершкового масла. Обсяг виробництва першого склав 69,6 тис. т., що на 3,9% більше, ніж у 2015, а другого — 101 тис. т. (+0,1%).
При цьому, майже на 8% скоротилося виробництво жирних сирів — до 113,1 тис. т. На 4% скоротилися обсяги молока — 926,2 тис. т., та на 1,4% кисломолочної продукції (йогурт, кефір, сметана) — 420,2 тис.т.
В порівнянні із докризовим 2014-м найбільше впало виробництво молока (-17,08%), твердого сиру (-13%), масла (-11,4%) та кисломолочної продукції (-11,16%)”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, молоко у Києві за 10 днів подорожчало на 8,6%.
При цьому за словами експерта О.Дорошенка, ціни на продути харчування ростуть не через поліпшення їх якості. Навпаки, якість продуктів харчування протягом останній двох років на українському ринку знижувалася, і покращиться вона лише тоді, коли підвищиться рівень життя, вважає він.
Також нагадаємо, на думку нардепа С.Тригубека, припинити розквіт фальсифікату на ринку харчових продуктів без рейдів та перевірок неможливо.