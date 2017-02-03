В Украине упало производство молока, сыра и кисломолочной продукции

По данным аналитиков, в течение последних десяти лет отрасль показала колеблющийся тренд. Достигнув пика в 2014 году при производстве почти 2 млн т молочных продуктов в следующие два года только стагнировала.

"Это было обусловлено прежде всего потерей основного рынка сбыта в России. К тому же это пришлось на мировой кризис молочного рынка и фактически предыдущие два года мы наблюдаем низкие цены на молочные продукты в мире и достаточно вялую торговлю.

Больше всего в Украине произвели питьевого молока и йогуртов - 56,8 и 25,8% в структуре по итогам 2016 года, соответственно.

По итогам 2016 года прирост был отмечен при производстве творога и сливочного масла. Объем производства первого составил 69,6 тыс. т., что на 3,9% больше, чем в 2015, а второго - 101 тыс. т. (+ 0,1%).

При этом, почти на 8% сократилось производство жирных сыров - до 113,1 тыс. т. На 4% сократились объемы молока - 926,2 тыс. т., и на 1,4% кисломолочной продукции (йогурт, кефир, сметана) - 420,2 тыс.т.

По сравнению с докризисным 2014 г. больше всего упало производство молока (-17,08%), сыра (13%), масла (-11,4%) и кисломолочной продукции (-11,16%) ", - говорится в сообщении.

Напомним, молоко в Киеве за 10 дней подорожало на 8,6%.

При этом, по словам эксперта А.Дорошенка, цены на продуты питания растут не из-за улучшения их качества. Наоборот, качество продуктов питания в течение последний двух лет на украинском рынке снижалась, и улучшится она лишь тогда, когда повысится уровень жизни, считает он.

Также напомним, по мнению нардепа С.Тригубека прекратить расцвет фальсификата на рынке пищевых продуктов без рейдов и проверок невозможно.