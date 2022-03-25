В Україні внутрішньо переміщені особи отримають по 2-3 тис. грн на проживання

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“Внутрішньо переміщені особи, які змушені були покинути місце постійного проживання у зв’язку з широкомасштабним вторгненням російської федерації в Україну, отримають допомогу на проживання від держави у розмірі 3000 гривень на кожну дитину або людину з інвалідністю, та у розмірі 2000 гривень на кожну іншу особу”, – повідомила Лазебна.

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Повідомляється, що відповідне рішення розробило Мінсоцполітики та ухвалив уряд.

За даними Мінсоцполітики, допомогу отримають люди, які перемістилися з тимчасово окупованої території у Автономній Республіці Крим і м. Севастополі, а також з територій активних бойових дій, які визначені в переліку, затвердженому розпорядженням Кабінету Міністрів України від 6 березня 2022 р. № 204, і отримали довідку про перебування на обліку внутрішньо переміщених осіб.

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"Допомогу автоматично, без додаткового звернення, отримають також внутрішньо переміщені особи, які станом на 1 березня 2022 року отримували щомісячну адресну допомогу для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 505", - зазначається в повдомленні.

Стосовно людей, які є "повторними" переселенцями, вони також отримають допомогу на проживання.

Повідомляється, що допомога надаватиметься у таких розмірах:

• для осіб з інвалідністю та дітей – 3000 гривень на місяць,

• для інших осіб – 2000 гривень на місяць.

Виплата допомоги здійснюється через Ощадбанк на банківський рахунок (за стандартом IBAN), який отримувач вказав у заяві на допомогу.

Допомога надається щомісячно з місяця звернення на весь період введення воєнного стану, плюс однин місяць після його припинення чи скасування.

Для того, щоб отримати допомогу, потрібно:

• стати на облік як внутрішньо-переміщена особа та отримати відповідну довідку;

• подати заяву на отримання допомоги на проживання;

• подати заяву до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах рад, уповноваженої особи виконавчого органу сільської, селищної, міської ради або центру надання адміністративних послуг.

Також після необхідних доопрацювань подати заяву можна буде через програмні засоби порталу "Дія". Орієнтовно доопрацювання буде завершено до кінця місяця.

Доповнення

Раніше президент України Зеленський повідомляв, що Кабінет Міністрів почне розробляти програму підтримки українцям, які були вимушені залишити свої домівки через бойові дії та тим, хто допомагає українцям за кордоном.



