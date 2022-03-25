В Украине внутренне перемещенные лица получат по 2-3 тыс. грн на проживание

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“Внутренне перемещенные лица, которые вынуждены были покинуть место постоянного проживания в связи с широкомасштабным вторжением российской федерации в Украину, получат помощь на проживание от государства в размере 3000 гривен на каждого ребенка или человека с инвалидностью, и в размере 2000 гривен на каждое другое лицо”, - сообщила Лазебная.

Детали

Сообщается, что соответствующее решение разработало Минсоцполитики и приняло правительство.

По данным Минсоцполитики, помощь получат люди, которые переместились с временно оккупированной территории в Автономной Республике Крым и г. Севастополе, а также с территорий активных боевых действий, которые определены в перечне, утвержденном распоряжением Кабинета Министров Украины от 6 марта 2022 г. № 204, и получили справку о нахождении на учете внутренне перемещенных лиц.

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"Помощь автоматически, без дополнительного обращения, получат также внутренне перемещенные лица, которые по состоянию на 1 марта 2022 года получали ежемесячную адресную помощь для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 1 октября 2014 г. № 505", - отмечается в сообщении.

В отношении людей, являющихся "повторными" переселенцами, они также получат помощь на жительство.

Сообщается, что помощь будет предоставляться в таких размерах:

• для людей с инвалидностью и детей - 3000 гривен в месяц,

• для других людей - 2000 гривен в месяц.

Выплата пособия осуществляется через Сбербанк на банковский счет (по стандарту IBAN), который получатель указал в заявлении на помощь.

Помощь предоставляется ежемесячно с месяца обращения на весь период введения военного положения, плюс один месяц после его прекращения или отмены.

Для того, чтобы получить помощь, нужно:

• стать на учет как внутренне перемещенное лицо и получить соответствующую справку;

• подать заявление на получение пособия на проживание;

• подать заявление в структурное подразделение по вопросам социальной защиты населения районных, районных в г. Киеве госадминистраций, исполнительных органов городских, районных в городах советов, к уполномоченному лицу исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета или в центр предоставления административных услуг.

Также после необходимых доработок подать заявление можно будет через программные средства портала "Дия". Ориентировочно доработка будет завершена до конца месяца.

Дополнение

Ранее президент Украины Зеленский сообщал, что Кабинет Министров начнет разрабатывать программу поддержки украинцев, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за боевых действий и тем, кто помогает украинцам за границей.



