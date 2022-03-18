Кабінет Міністрів почне розробляти програму підтримки українцям, які були вимушені залишити свої домівки через бойові дії та тим, хто допомагає українцям за кордоном - Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Під час свого нічного звернення Президент України Володимир Зеленський, помідов, що Кабінет Міністрів почне розроблятипрограму підтримки українцям, які були вимушені залишити свої домівки через бойові дії та тим, хто допомагає українцям за кордоном. Про це інформує УНН.
Цитата
"Ще один важливий напрямок урядової роботи – це допомога українцям, які були вимушені залишити свої домівки через бойові дії.
Я доручив Кабінету Міністрів розробити комплексну програму підтримки таких людей, наших громадян. Усіх, хто позбавлений дому через війну. Вже маємо контури цієї програми.
Перший компонент – фінансовий. Державна підтримка для всіх переміщених осіб. Дорослих і дітей. Державна підтримка робочих місць для таких людей – там, де вони тимчасово перебувають. Щоб кожна людина, щоб кожна родина мали основу для життя.
Другий компонент – житловий. Уряд готує конкретні пропозиції з надання житла для вимушених переселенців саме зараз. А також організовує відбудову зруйнованого житла після завершення війни.
Третій компонент не менш важливий. Це підтримка родин, які розмістили в себе людей із територій бойових дій або тимчасової окупації. Як мінімум вони отримають відшкодування витрат на комунальні послуги, повʼязані з перебуванням переселенців", - повідомив Президент.
Додамо
Президент повідомив про спрощення перетину кордону для вантажів з гуманітарною допомогою.