Президент повідомив про спрощення перетину кордону для вантажів з гуманітарною допомогою
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Під час свого нічного звернення Президент України Володимир Зеленський повідомив про спрощення перетину кордону для вантажів з гуманітарною допомогою. Про це інформує УНН.
Цитата
"Вантажі для нашої оборони, для наших людей будуть завозитися у нашу країну настільки легко настільки це дозволяють закони фізики. Перебираємо усю бюрократію, усі папірці, також ПДВ, мито, усі митні платежі.
Мета абсолютно зрозуміла, щоб людський фактор не заважав швидкості постачання товарів. Вони дуже необхідні саме зараз", - повідомив Президент.
Володимир Зеленський додав, що голова ВР Руслан Стефанчук та профільні комітети працюють над тим, аби всі новаціїї були підтримані депутатами. Глава держави наголосив, що це необхідно для оборони держави і підтримання нормального життя під час воєнного стану.