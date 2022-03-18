Президент сообщил об упрощении пересечения границы для грузов с гуманитарной помощью

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"Грузы для нашей обороны, для наших людей будут завозиться в нашу страну настолько легко насколько это позволяют законы физики. Перебираем всю бюрократию, все бумажки, также НДС, пошлину, все таможенные платежи.

Цель совершенно ясна, чтобы человеческий фактор не мешал скорости поставки товаров. Они очень необходимы именно сейчас", - сообщил Президент.

Владимир Зеленский добавил, что председатель ВР Руслан Стефанчук и профильные комитеты работают над тем, чтобы все новациии были поддержаны депутатами.

Глава государства подчеркнул, что это необходимо для обороны государства и поддержания нормальной жизни во время военного положения.