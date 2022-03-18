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Кабинет Министров начнет разрабатывать программу поддержки украинцам, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за боевых действий и тем, кто помогает украинцам за рубежом-Зеленский

Киев • УНН

 • 177123 просмотра

КИЕВ. 19 марта. УНН. Во время своего ночного обращения Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Кабинет Министров начнет разрабатывать помощь украинцам, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за боевых действий и тем, кто помогает украинцам за рубежом. Об этом информируетУНН.

Цитата

"Еще одно важное направление правительственной работы - это помощь украинцам, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за боевых действий.

Я поручил Кабинету Министров разработать комплексную программу поддержки таких людей, наших граждан. Всех, кто лишен дома через войну. Уже имеем контуры этой программы.

Первый компонент - финансовый. Государственная поддержка для всех перемещенных лиц. Взрослых и детей. Государственная поддержка рабочих мест для таких людей - там, где они временно находятся. Чтобы каждый человек, чтобы каждая семья имели основу для жизни.

Второй компонент - жилой. Правительство готовит конкретные предложения по предоставлению жилья для вынужденных переселенцев именно сейчас. А также организует восстановление разрушенного жилья после завершения войны.

Третий компонент не менее важен. Это поддержка семей, которые разместили у себя людей с территорий боевых действий или временной оккупации. Как минимум они получат возмещение расходов на коммунальные услуги, связанные с пребыванием переселенцев", - сообщил Президент.

Добавим

Президент сообщил об упрощении пересечения границы для грузов с гуманитарной помощью.

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