В Україні випускають марку Kalush

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"Майже рік минув з того часу, як вся країна вболівала за Kalush Orchestra на конкурсі "Євробачення-2022" і сподівалася почути слова, які могли б звернути міжнародну увагу на війну в Україні та сотню українських військових, які тоді перебували під обстрілом на "Азовсталі". Поранені, без води, їжі та ліків. Саме тоді зі сцени пролунали відомі слова: "Save Mariupol, save Azovstal now!".

А ми виконуємо свою обіцянку, яку дали рік тому, і сьогодні презентуємо марку “Kalush”, бо це ще один символ війни та сміливості наших людей — робити все, щоб бути почутими", - написав Смілянський.

Деталі

Урочисте спецпогашення, зі слів голови Укрпошти, пройде 10 квітня (одночасно із запуском продажу марки у відділеннях по всій країні) у місті Калуш Івано-Франківської області разом з лідером гурту Олегом Псюком та його учасниками, а також погашення штемпелем "Перший день" - у Києві.

Автор марки - Святослав Романчак, автор картки - Юрій Сосницький, художниця конвертів - Олеся Вакуленко.

"Тим, хто хоче впевнитись, що з тиражу 130 тисяч листів точно отримає хоча б 1, треба або офомити абонемент до 9 квітня, або офомити передзамовлення вже сьогодні", - додав Смілянський.

Нагадаємо

Укрпошта випустила марку до дня звільнення Бучі, Ірпеня, Гостомеля.