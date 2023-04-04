В Україні випускають марку Kalush
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. В Україні випускають марку Kalush, на честь переможців пісенного конкурсу "Євробачення" 2022 року. Її запуск у продаж відбудеться 10 квітня. Про це повідомив гендиректор АТ "Укрпошта" Ігор Смілянський у Telegram, пише УНН.
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"Майже рік минув з того часу, як вся країна вболівала за Kalush Orchestra на конкурсі "Євробачення-2022" і сподівалася почути слова, які могли б звернути міжнародну увагу на війну в Україні та сотню українських військових, які тоді перебували під обстрілом на "Азовсталі". Поранені, без води, їжі та ліків. Саме тоді зі сцени пролунали відомі слова: "Save Mariupol, save Azovstal now!".
А ми виконуємо свою обіцянку, яку дали рік тому, і сьогодні презентуємо марку “Kalush”, бо це ще один символ війни та сміливості наших людей — робити все, щоб бути почутими", - написав Смілянський.
Деталі
Урочисте спецпогашення, зі слів голови Укрпошти, пройде 10 квітня (одночасно із запуском продажу марки у відділеннях по всій країні) у місті Калуш Івано-Франківської області разом з лідером гурту Олегом Псюком та його учасниками, а також погашення штемпелем "Перший день" - у Києві.
Автор марки - Святослав Романчак, автор картки - Юрій Сосницький, художниця конвертів - Олеся Вакуленко.
"Тим, хто хоче впевнитись, що з тиражу 130 тисяч листів точно отримає хоча б 1, треба або офомити абонемент до 9 квітня, або офомити передзамовлення вже сьогодні", - додав Смілянський.
Нагадаємо
Укрпошта випустила марку до дня звільнення Бучі, Ірпеня, Гостомеля.