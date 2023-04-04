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В Украине выпускают марку Kalush

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КИЕВ. 4 апреля. УНН. В Украине выпускают марку Kalush, в честь победителей песенного конкурса "Евровидение" 2022 года. Ее запуск в продажу состоится 10 апреля. Об этом сообщил гендиректор АО "Укрпочта" Игорь Смилянский в Telegram, пишет УНН.

Цитата

"Почти год прошел с тех пор, как вся страна болела за Kalush Orchestra на конкурсе "Евровидение-2022" и надеялась услышать слова, которые могли бы обратить международное внимание на войну в Украине и сотню украинских военных, которые тогда находились под обстрелом на "Азовстали". Раненые, без воды, еды и лекарств. Именно тогда со сцены прозвучали известные слова: "Save Mariupol, save Azovstal now!"

А мы выполняем свое обещание, которое дали год назад, и сегодня представляем марку “Kalush”, потому что это еще один символ войны и смелости наших людей — делать все, чтобы быть услышанными", - написал Смилянский.

Детали

Торжественное спецпогашение, по словам главы Укрпочты, пройдет 10 апреля (одновременно с запуском продажи марки в отделениях по всей стране) в городе Калуш Ивано-Франковской области вместе с лидером группы Олегом Псюком и его участниками, а также погашение штемпелем "Первый день" - в Киеве.

Автор марки - Святослав Романчак, автор карточки - Юрий Сосницкий, художница конвертов - Олеся Вакуленко.

"Тем, кто хочет убедиться, что из тиража 130 тысяч листов точно получит хотя бы 1, надо либо оформить абонемент до 9 апреля, либо оформить предзаказ уже сегодня", - добавил Смилянский.

Напомним

Укрпочта выпустила марку ко дню освобождения Бучи, Ирпеня, Гостомеля.

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