В Україні відсутня монополія аптечного ринку - експерт
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Вітчизняний аптечний ринок не є монополізованим. Таку думку в ефірі однієї із українських радіостанцій висловив директор Аптечної професійної асоціації України, доктор фармацевтичних наук Володимир Руденко, коментуючи законодавчу ініціативу № 8591, передає УНН.
"Сьогодні найбільше аптечна мережа в Україні - це трохи більше 10%. Про яку монополію в депутатському законопроекті ми говоримо - я не знаю", - сказав він.
За словами експерта, у ланцюжку потрапляння лікарського засобу до пересічного громадянина перед аптекою є як мінімум два серйозних його учасники.
"Це - виробник або імпортер, дистриб'ютор, і лише потім йде аптека", - зауважив Руденко.
Він додав, що врегульовувати аптечний ринок під соусом "демонополізації" - не зовсім правильно. А якщо народні обранці дійсно хочуть покращити якість аптечних послуг, велосипед придумувати не потрібно. Достатньо було провести громадське обговорення ініціативи, пояснив експерт.
"А у нас виходить так, що законопроект впав, як "сніг на голову". Ніхто із наших законодавців ні з ким не радився, не консультувався, навіть ніяким чином не було якоїсь дискусії. Просто так собі група депутатів захотіла, під виглядом наведення ладу, чи навпаки - безладу на ринку, відрегулювати це питання", - сказав він.
Нагадаємо, як писав УНН, у селах можуть зникнути останні аптеки. Такі наслідки прогнозують експерти у разі ухвалення законопроекту № 8591, який зареєстрували депутати наприкінці липня.
Також нагадаємо, нардепи пропонують закрити сотні українських аптек.