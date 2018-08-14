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В Україні відсутня монополія аптечного ринку - експерт

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 серпня. УНН. Вітчизняний аптечний ринок не є монополізованим. Таку думку в ефірі однієї із українських радіостанцій висловив директор Аптечної професійної асоціації України, доктор фармацевтичних наук Володимир Руденко, коментуючи законодавчу ініціативу № 8591, передає УНН.

В Україні відсутня монополія аптечного ринку - експерт

"Сьогодні найбільше аптечна мережа в Україні - це трохи більше 10%. Про яку монополію в депутатському законопроекті ми говоримо - я не знаю", - сказав він.

За словами експерта, у ланцюжку потрапляння лікарського засобу до пересічного громадянина перед аптекою є як мінімум два серйозних його учасники.

"Це - виробник або імпортер, дистриб'ютор, і лише потім йде аптека", - зауважив Руденко.

Він додав, що врегульовувати аптечний ринок під соусом "демонополізації" - не зовсім правильно. А якщо народні обранці дійсно хочуть покращити якість аптечних послуг, велосипед придумувати не потрібно. Достатньо було провести громадське обговорення ініціативи, пояснив експерт.

"А у нас виходить так, що законопроект впав, як "сніг на голову". Ніхто із наших законодавців ні з ким не радився, не консультувався, навіть ніяким чином не було якоїсь дискусії. Просто так собі група депутатів захотіла, під виглядом наведення ладу, чи навпаки - безладу на ринку, відрегулювати це питання", - сказав він.

Нагадаємо, як писав УНН, у селах можуть зникнути останні аптеки. Такі наслідки прогнозують експерти у разі ухвалення законопроекту № 8591, який зареєстрували депутати наприкінці липня. 

Також нагадаємо, нардепи пропонують закрити сотні українських аптек

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