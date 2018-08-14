В Украине отсутствует монополия аптечного рынка - эксперт

"Сегодня самое больше аптечная сеть в Украине - это чуть больше 10%. О какой монополии в депутатском законопроекте мы говорим - я не знаю", - сказал он.

По словам эксперта, в цепочке попадания лекарственного средства до рядового гражданина перед аптекой есть как минимум два серьезных его участника.

"Это - производитель или импортер, дистрибьютор, и только потом идет аптека", - отметил Руденко.

Он добавил, что урегулировать аптечный рынок под соусом "демонополизации" - не совсем правильно. А если народные избранники действительно хотят улучшить качество аптечных услуг, велосипед придумывать не нужно. Достаточно было провести общественное обсуждение инициативы, пояснил эксперт.

"А у нас получается так, что законопроект упал, как "снег на голову". Никто из наших законодателей ни с кем не советовался, не консультировалось, даже никоим образом не было хоть какой-то дискуссии. Просто так себе группа депутатов захотела, под видом наведения порядка или наоборот - беспорядка на рынке, отрегулировать этот вопрос", - сказал он.

Напомним, как писал УНН, в селах могут исчезнуть последние аптеки. Такие последствия прогнозируют эксперты в случае принятия законопроекта № 8591, который зарегистрировали депутаты в конце июля.

Также напомним, нардепы предлагают закрыть сотни украинских аптек.