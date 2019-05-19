В Україні відправлять на випробування третій ступінь ракети-носія "Циклон-4"
Київ • УНН
КИЇВ. 19 травня. УНН. Український машинобудівний завод "Південмаш" відправив на випробування третій ступінь ракети-носія "Циклон-4". Про це УНН повідомляє з посиланням на Департамент маркетингових комунікацій підприємства "Південмаш".
Повідомляється, що на початку травня було виготовлено і відправлено на вогневі випробування 7000-й виріб – третій ступінь ракети-носія середнього класу "Циклон-4".
"Це досягнення двох підприємств – виготовлення вузлів і складання виконали на "Південмаші" по конструкторській документації КБ "Південне", - йдеться у повідомленні.
Так, вперше в історії "Південмашу" всі вузли і агрегати такої складової ракети-носія були виготовлені власними силами без залучення інших підприємств.
Зазначається, що до складу третього ступеня входить рідинний ракетний двигун РД-861К, призначений для створення тяги і маневрування.
Вогневі випробування планується провести в липні-серпні поточного року.
Після проведення випробувань і відпрацювання всіх вузлів буде виготовлений зразок третього ступеня для перших льотних випробувань.
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