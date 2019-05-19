В Украине отправят на испытания третью ступень ракеты-носителя "Циклон-4"
Киев • УНН
КИЕВ. 19 мая. УНН. Украинский машиностроительный завод "Южмаш" отправил на испытания третью ступень ракеты-носителя "Циклон-4". Об этом УНН сообщает со ссылкой на Департамент маркетинговых коммуникаций предприятия "Южмаш".
Сообщается, что в начале мая было изготовлено и отправлено на огневые испытания 7000-е изделие - третью ступень ракеты-носителя среднего класса "Циклон-4".
"Это достижение двух предприятий - изготовление узлов и сборку выполнили на "Южмаше" по конструкторской документации КБ "Южное", - говорится в сообщении.
Так, впервые в истории "Южмаша" все узлы и агрегаты такой составляющей ракеты-носителя были изготовлены собственными силами без привлечения других компаний.
Отмечается, что в состав третьей степени входит жидкостный ракетный двигатель РД-861К, предназначенный для создания тяги и маневрирования.
Огневые испытания планируется провести в июле-августе текущего года.
После проведения испытаний и отработки всех узлов будет изготовлен образец третьей степени для первых летных испытаний.
Напомним, украинские конструкторы осваивают печать деталей для ракет на 3D-принтере.