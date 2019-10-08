В Україні відкрилося ще одне консульство Латвії
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Сьогодні в центрі Запоріжжя запрацювала нова державна установа – Почесне консульство Латвійської Республіки. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Запорізької ОДА.
Голова облдержадміністрації Віталій Туринок привітав учасників церемонії та зазначив, що відкриття консульства - це значний крок до зближення наших країн та регіонів.
"Вітаю всіх із частинкою Латвії в Запоріжжі. Тепер не потрібно купувати квиток та рушати до столиці, щоб отримати необхідні послуги. Все це тепер є у нас. Заходьте до цього консульства з пропозиціями та ідеями", - сказав він.
Також, міністр закордонних справ Латвійської Республіки Едгарс Рінкевичс представив громаді нового Почесного консула Латвійської Республіки в місті Запоріжжя Юрія Підгорного, який доклав чимало зусиль, щоб саме в Запоріжжі відкрилося п’яте Почесне консульство Латвійської Республіки.
"Для мене честь бути тут та відкривати Почесне консульство Латвійської Республіки…. В Латвії є значний інтерес до співпраці з Україною, і ми маємо досвід, яким би залюбки поділилися з вами. Сподіваюсь на плідну співпрацю", – сказав Рінкевичс.
Зазначається, що нове представництво дозволить поглибити економічні, соціальні зв'язки, культурне співробітництво між Запорізькою областю та Латвійською Республікою.
Нагадаємо, Латвія пообіцяла Україні активну підтримку в міжнародних організаціях.