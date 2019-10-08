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В Украине открылось еще одно консульство Латвии

Киев • УНН

 • 14162 просмотра

КИЕВ. 8 октября. УНН. Сегодня в центре Запорожья заработала новая государственная организация - Почетное консульство Латвийской Республики. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Запорожской ОГА.

В Украине открылось еще одно консульство Латвии

Глава облгосадминистрации Виталий Туринок поздравил участников церемонии и отметил, что открытие консульства - это значительный шаг к сближению наших стран и регионов.

"Поздравляю всех с частичкой Латвии в Запорожье. Теперь не нужно покупать билет и отправляться в столицу, чтобы получить необходимые услуги. Все это теперь у нас. Заходите в это консульство с предложениями и идеями", - сказал он.

Также, министр иностранных дел Латвийской Республики Эдгарс Ринкевичс представил общине нового Почетного консула Латвийской Республики в городе Запорожье Юрия Подгорного, который приложил немало усилий, чтобы именно в Запорожье открылось пятое Почетное консульство Латвийской Республики.

"Для меня честь быть здесь и открывать Почетное консульство Латвийской Республики... В Латвии есть значительный интерес к сотрудничеству с Украиной, и мы имеем опыт, каким бы охотно поделились с вами. Надеюсь на плодотворное сотрудничество", - сказал Ринкевичс.

Отмечается, что представительство позволит углубить экономические, социальные связи, культурное сотрудничество между Запорожской областью и Латвийской Республикой.

Напомним, Латвия пообещала Украине активную поддержку в международных организациях.

Украинские Национальные Новости

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