В Украине открылось еще одно консульство Латвии
Киев • УНН
КИЕВ. 8 октября. УНН. Сегодня в центре Запорожья заработала новая государственная организация - Почетное консульство Латвийской Республики. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Запорожской ОГА.
Глава облгосадминистрации Виталий Туринок поздравил участников церемонии и отметил, что открытие консульства - это значительный шаг к сближению наших стран и регионов.
"Поздравляю всех с частичкой Латвии в Запорожье. Теперь не нужно покупать билет и отправляться в столицу, чтобы получить необходимые услуги. Все это теперь у нас. Заходите в это консульство с предложениями и идеями", - сказал он.
Также, министр иностранных дел Латвийской Республики Эдгарс Ринкевичс представил общине нового Почетного консула Латвийской Республики в городе Запорожье Юрия Подгорного, который приложил немало усилий, чтобы именно в Запорожье открылось пятое Почетное консульство Латвийской Республики.
"Для меня честь быть здесь и открывать Почетное консульство Латвийской Республики... В Латвии есть значительный интерес к сотрудничеству с Украиной, и мы имеем опыт, каким бы охотно поделились с вами. Надеюсь на плодотворное сотрудничество", - сказал Ринкевичс.
Отмечается, что представительство позволит углубить экономические, социальные связи, культурное сотрудничество между Запорожской областью и Латвийской Республикой.
Напомним, Латвия пообещала Украине активную поддержку в международных организациях.