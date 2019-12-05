В Україні цього року обліковано 8 проваджень щодо розголошення лікарської таємниці
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. В Україні за 11 місяців 2019 року обліковано 8 кримінальних проваджень за фактом незаконного розголошення лікарської таємниці. Про це УНН повідомили в ГПУ у відповідь на запит.
Так, з січня по листопад 2019 року в Україні обліковано 8 кримінальних проваджень за ст. 145 (незаконне розголошення лікарської таємниці) Кримінального кодексу України. Загалом зареєстровано 10 кримінальних проваджень, з яких закрито 2, зокрема, за відсутністю складу злочину.
Додамо, що у 2018 році було обліковано 3 кримінальні провадження через незаконне розголошення лікарської таємниці.
Загалом було зареєстровано 5, з яких закрито 2 кримінальні провадження.
Раніше УНН повідомляв, за 10 місяців 2019 року в Україні обліковано 609 кримінальних правопорушень через неналежне виконання медиками та фармацевтами своїх професійних обов’язків.