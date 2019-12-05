В Украине в этом году учтено 8 производств относительно разглашения врачебной тайны
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. В Украине за 11 месяцев 2019 года учтено 8 уголовных производств по факту незаконного разглашения врачебной тайны. Об этом УНН сообщили в ГПУ в ответ на запрос.
Так, с января по ноябрь 2019 года в Украине учтено 8 уголовных производств по ст. 145 (незаконное разглашение врачебной тайны) Уголовного кодекса Украины. Всего зарегистрировано 10 уголовных производств, из которых закрыты 2, в частности, из-за отсутствия состава преступления.
Добавим, что в 2018 году было учтено 3 уголовных производства за незаконное разглашение врачебной тайны.
Всего было зарегистрировано 5, из которых закрыто 2 уголовных производства.
Ранее УНН сообщал, что за 10 месяцев 2019 году в Украине учтено 609 уголовных правонарушений за ненадлежащее исполнение медиками и фармацевтами своих профессиональных обязанностей.