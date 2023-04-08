В Україні три дні литимуть дощі, а у Карпатах очікуються морози
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. У найближчі три дні в Україні очікуються дощі, а місцями грози. У той же час у Карпатах можуть вдарити морози. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
Деталі
За даними синоптиків, у наступні три доби часом дощ (в Карпатах з мокрим снігом), окремі грози; в Карпатах і на Прикарпатті на дорогах місцями ожеледиця.
Завтра в західних, Житомирській та південних областях вночі та вранці туман. Вдень вівторка на півдні та сході країни місцями пориви східного вітру 15-20 м/с.
Температура вночі 3-8° тепла, вдень 9-15°; прохолодніше - завтра в західних областях: вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 7-12° тепла, в Карпатах вночі 2-7° морозу, вдень 4-9° тепла.
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