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В Україні три дні литимуть дощі, а у Карпатах очікуються морози

В Україні три дні литимуть дощі, а у Карпатах очікуються морози

Київ • УНН

 • 1229934 перегляди

КИЇВ. 8 квітня. УНН. У найближчі три дні в Україні очікуються дощі, а місцями грози. У той же час у Карпатах можуть вдарити морози. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

Деталі

За даними синоптиків, у наступні три доби часом дощ (в Карпатах з мокрим снігом), окремі грози; в Карпатах і на Прикарпатті на дорогах місцями ожеледиця.

Завтра в західних, Житомирській та південних областях вночі та вранці туман. Вдень вівторка на півдні та сході країни місцями пориви східного вітру 15-20 м/с.

Температура вночі 3-8° тепла, вдень 9-15°; прохолодніше - завтра в західних областях: вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 7-12° тепла, в Карпатах вночі 2-7° морозу, вдень 4-9° тепла.

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