В Украине три дня будут лить дожди, а в Карпатах ожидаются морозы

Детали

По данным синоптиков, в последующие трое суток временами дождь (в Карпатах с мокрым снегом), отдельные грозы; в Карпатах и на Прикарпатье на дорогах местами гололедица.

Завтра в западных, Житомирской и южных областях ночью и утром туман. Днем вторника на юге и востоке страны местами порывы восточного ветра 15-20 м/с.

Температура ночью 3-8° тепла, днем 9-15°; прохладнее - завтра в западных областях: ночью от 4° тепла до 1° мороза, днем 7-12° тепла, в Карпатах ночью 2-7° мороза, днем 4-9° тепла.

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