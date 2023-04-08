В Украине три дня будут лить дожди, а в Карпатах ожидаются морозы
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. В ближайшие три дня в Украине ожидаются дожди, а местами грозы. В то же время в Карпатах могут ударить морозы. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.
Детали
По данным синоптиков, в последующие трое суток временами дождь (в Карпатах с мокрым снегом), отдельные грозы; в Карпатах и на Прикарпатье на дорогах местами гололедица.
Завтра в западных, Житомирской и южных областях ночью и утром туман. Днем вторника на юге и востоке страны местами порывы восточного ветра 15-20 м/с.
Температура ночью 3-8° тепла, днем 9-15°; прохладнее - завтра в западных областях: ночью от 4° тепла до 1° мороза, днем 7-12° тепла, в Карпатах ночью 2-7° мороза, днем 4-9° тепла.
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