Квітневі грози і до 15° тепла: прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Невеликий дощ очікується сьогодні по Україні, можливі грози, температура повітря вдень сягатиме 15 градусів вище нуля. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
Деталі
За прогнозом синоптиків, 8 квітня часом невеликий дощ, у Карпатах невеликий сніг, у більшості західних областей та на Одещині вночі без істотних опадів.
Вночі та вранці у західних та Одеській областях місцями туман; вдень у південних та центральних областях подекуди грози.
Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
Температура вночі 3-8° тепла, вдень 10-15°, в західних областях вночі близько 0°, вдень 6-11° тепла (в Карпатах вночі 1-6° морозу, вдень від 1 морозу до 4° тепла).
Погода у столичному регіоні
На Київщині сьогодні невеликий дощ. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура по області вночі 3-8° тепла; вдень 10-15°, по Києву вночі 6-8° тепла, вдень 11-13°.